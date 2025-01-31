Rams Başakşehir yeni transferini duyurdu!

Rams Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Festy Ebosele Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

✍️🏻 Hoş geldin Festy Ebosele Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wF5uq6uIZJ — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 31, 2025