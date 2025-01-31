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Haberler Başakşehir Rams Başakşehir yeni transferini duyurdu!

Rams Başakşehir yeni transferini duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:08
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Rams Başakşehir yeni transferini duyurdu!

Rams Başakşehir, İrlandalı futbolcu Festy Ebosele'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Festy Ebosele Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı Milli futbolcu Festy Ebosele ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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