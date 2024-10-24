Başakşehir siftah peşinde! İşte Çağdaş Atan'ın Celje maçı 11'i

Başakşehir, Konferans Ligi ikinci maçında bugün deplasmanda Slovenya'dan Celje'ye konuk olacak. Celje Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta evinde Rapid Wien'e 2-1 yenildi. Celje de deplasmanda Portekiz temsilcisi V.Guimaraes'e 3-1 kaybetti. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ile Djalo da oynayamayacak. Celje'nin teknik direktörlüğünü, bir dönem Galatasaray'da oynayan İspanyol Albert Riera yapıyor. Riera, 2011-14 yıllarında üç sezon forma giydiği sarı-kırmızılılarda 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek. Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turunculacivertliler, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İŞTE CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Celje: Rozman, Vuklisevic, Zec, Nemanic, Dulca, Matko, Seslar, Svetlin, Nieto, Bobicanec, Kucys

Başakşehir: Deniz, Opoku, Ba, Berat, Onur, Davidson, Kemen, Crespo, Deniz, Piatek, Figueiredo