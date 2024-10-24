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Haberler Başakşehir

Başakşehir siftah peşinde! İşte Çağdaş Atan'ın Celje maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 2. hafta maçında Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olacak. Konferans Ligi'ndeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, Celje'yi yenerek Avrupa'da galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Başakşehir'in Celje maçı muhtemel 11'i...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Başakşehir siftah peşinde! İşte Çağdaş Atan'ın Celje maçı 11'i

Başakşehir, Konferans Ligi ikinci maçında bugün deplasmanda Slovenya'dan Celje'ye konuk olacak. Celje Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta evinde Rapid Wien'e 2-1 yenildi. Celje de deplasmanda Portekiz temsilcisi V.Guimaraes'e 3-1 kaybetti. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ile Djalo da oynayamayacak. Celje'nin teknik direktörlüğünü, bir dönem Galatasaray'da oynayan İspanyol Albert Riera yapıyor. Riera, 2011-14 yıllarında üç sezon forma giydiği sarı-kırmızılılarda 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek. Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan turunculacivertliler, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İŞTE CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Celje: Rozman, Vuklisevic, Zec, Nemanic, Dulca, Matko, Seslar, Svetlin, Nieto, Bobicanec, Kucys

Başakşehir: Deniz, Opoku, Ba, Berat, Onur, Davidson, Kemen, Crespo, Deniz, Piatek, Figueiredo

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