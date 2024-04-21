Başakşehir - Rizespor: 2-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri 12'nci dakikada Dimitrios Pelkas ve 90+3'üncü dakikada penaltıdan Berkay Özcan kaydetti.

12'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Josef, hızlı kullandığı serbest vuruşta pasını Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan sektirdi. Dönen topu takip eden Pelkas'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada Deniz'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

31'inci dakikada sol kanattan organize gelişen atakta Olawoyin pasını ceza sahası yayının dışındaki Muammer'e çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakikada Sauer'in pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Olawoyin'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu takip eden Minchev'in müsait pozisyonda altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

50'nci dakikada Berkay'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan kurtardı. Seken topa hareketlenen Berkay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

59'uncu dakikada Alikulov'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Muhammed kurtardı.

66'ncı dakikada Çaykur Rizespor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Hojer, pasını ceza sahası çizgisinin hemen dışındaki Sauer'e verdi. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Emirhan rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Kemen'e çıkardı. Bu oyuncu bekletmeden pasını ceza sahası yayı içindeki Piatek'e aktardı. Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81'inci dakikada Sauer'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Hojer, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yakın kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

90+2'nci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Kemen kaptığı topta ara pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Keny'e verdi. Bu oyuncu ceza sahası içerisine girince Mocsi'nin arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi ve Mocsi'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

90+3'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Penaltı vuruşunda Berkay Özcan, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SHELVEY KADRODAN ÇIKARTILDI

Çaykur Rizespor'da Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan Jonjo Shelvey, son anda kadrodan çıkarıldı. İngiliz oyuncu, sakatlığı nüksettiği için Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Shelvey yerine Muammer Sarıkaya, Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.