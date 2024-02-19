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Çağdaş Atan: Belki de teknik adamlığımdaki en kötü...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Mondihome Kayserispor'a 3-2'lik skorla mağlup olurken ev sahibi takımda teknik direktör Çağdaş Atan dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 23:38
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Çağdaş Atan: Belki de teknik adamlığımdaki en kötü...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk yarıdaki kötü futbollarına rağmen ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ancak son dakikada kaçan penaltıyla bir puan şansını kullanamadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Muazzam kötü bir ilk yarı oynadık. Belki de teknik adamlığımdaki en kötü 45 dakikalardan biriydi. Ne ön alan baskısında ne kaybettiğimiz toplar sonrasında karşılamada ne de geriden oyun kurmada iyiydik. Antrenmanda yaptıklarımızı sahada uygulamada zorluk çektik. Bazı oyuncularımızın maç stresini kaldıramadığını gördük, takımın boyu çok uzadı. İlk yarı çok efor harcadık, ilk yarı ve devre arasında hamle yaptık. Oyun bize geldi. İyi pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 2-2'yi beklerken gereksiz bir üçüncü gol yedik. Ona rağmen oyuncularım bırakmadı, 3-2'yi bulduk beraberlik üç puan gibi motivasyon olabilirdi. Maalesef penaltıyı kaçırdık, kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde çok önemli bir Gaziantep FK maçı olduğunu aktaran Atan, "Ben geldikten sonra bir Anadolu takımına ilk kez kaybettik. Skordan ziyade ilk yarıdaki kötü performans önemli. Orijinal bek konusunda sıkıntı yaşadık. Lima cezalı, Duarte sakat. Fazla alternatifimiz yoktu. Kemen ve Dubois ile oynadık. Oyuncularım tekrar ayağa kalkacak güce sahip." ifadelerini kullandı.

Atan, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile yaşadıkları gerilim hakkında ise şunları kaydetti:

"Orada Burak hoca, bizim kulübedeki bir oyuncuya bir şey söyledi. Kulübe bizim mahremiyet alanımız, benim ne oyuncularıma ne de yardımcı antrenörlerime, ekibime kimse kenardan konuşamaz. O ekibin lideri olarak yapmam gerekeni yaptım. Az önce de görüştük, birbirimize başarılar diledik. Çok büyütecek bir şey yok."

Çağdaş Atan, "Karşılaşmanın iki yarısında iki farklı oyun oldu. İlk yarı Kayserispor ikinci yarı siz baskılı oynadınız. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "İlk yarı ön alan baskısını kötü yaptık. Karşı presi kötü yaptık, en kötüsü geriden oyun kurmayı kötü yaptık. Rakip bire bir geldiğinde önemli oyuncularımızın inisiyatif alması gerekiyor. Oyunun boyu çok uzadı." yanıtını verdi.

"Piatek ligde bir penaltı daha kaçırdı. Penaltıcınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Atan, "Ligde iyi ve kritik penaltılar attı. Özellikle Sivas maçında ayakta tuttu ve kazanmamızı sağladı. Penaltı kaçar evet ama benim penaltı konusunda üst üste kaçırana sabreden bir tarzım yok. O yüzden o konuda yeni bir arayışa gireceğim. Opoku iyi penaltı atıyor. Piatek birinci penaltıcımız ama üst üste iki penaltı kaçırmak çok kaldırabileceğimiz bir şey değil." şeklinde yanıtladı.

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