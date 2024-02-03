RAMS Başakşehir - İstanbulspor maçı CANLI izle

RAMS Başakşehir ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.
Son 9 maçta 1 mağlubiyeti bulunan RAMS Başakşehir, ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlıyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
RAMS BAŞAKŞEHİR:
RAMS BAŞAKŞEHİR:Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Duarte, Josef, Berkay, Emirhan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek
İSTANBULSPOR: Alp Arda, Sambissa, Okan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer, Losjah, Rroca, Traore
RAMS BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Rams Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından CANLI yayınlanıyor.