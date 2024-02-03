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RAMS Başakşehir - İstanbulspor maçı CANLI izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında RAMS Başakşehir evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Zorlu müsabakada hakem Emre Kargın düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:47
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RAMS Başakşehir - İstanbulspor maçı CANLI izle

RAMS Başakşehir ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.

Son 9 maçta 1 mağlubiyeti bulunan RAMS Başakşehir, ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırlıyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

RAMS BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Duarte, Josef, Berkay, Emirhan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

İSTANBULSPOR: Alp Arda, Sambissa, Okan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer, Losjah, Rroca, Traore

RAMS BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Rams Başakşehir ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

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