RAMS Başakşehir 2-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 24. hafta maçında RAMS Başakşehir sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Başakşehir sahasında rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

5'inci dakikada orta alanda topla buluşan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.

18'inci dakikada Figueiredo'nun ceza sahası yayına doğru çevirdiği top Emirhan'dan sekerek Piatek'te kaldı. Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

29'uncu dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sambissa'nın şutunda top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Dönen topla buluşan Muammer'in şutunda top üstten auta gitti.

36'ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Okan Erdoğan'ın savunmadan çıkmak isterken gönderdiği isabetsiz pasta top Figueiredo'da kaldı. Figueiredo pasını ceza sahası yayına yakın noktadaki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün bekletmeden verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Piatek'in vuruşu Deli'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda kurtardı.

71'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dubois, ortasını ceza sahası içerisindeki Piatek'e yaptı. Piatek'in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadele Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.