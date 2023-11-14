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RAMS Başakşehir tarihinin en kötü başlangıcını yaptı!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 12. hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla tarihinde en kötü sezon başlangıcına imza attı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:14
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RAMS Başakşehir tarihinin en kötü başlangıcını yaptı!

RAMS Başakşehir'in, Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatı devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, ligin ilk 12 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, söz konusu hafta dikkate alındığında 15 puanla 12. sırada bulunduğu 2020-2021 sezonunu geride bırakarak, en kötü sezon başlangıcını bu sezon yaşamış oldu. Sezona Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile başlayan RAMS Başakşehir, ilk 3 hafta sonunda 43 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmış ve yerine Çağdaş Atan'ı getirmişti.

HEM LİGİN HEM DE TARİHİNİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

İstanbul temsilcisi, ilk 12 hafta itibarıyla Süper Lig'de en az gol atan takım konumunda bulunuyor. RAMS Başakşehir, bu sezon 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 16 gole engel olamadı. Turuncu-lacivertliler, ligdeki 10. sezonunda ilk 12 hafta sonunda attığı golün, yediği golden daha az olduğu ilk sezonunu yaşıyor.

RAMS Başakşehir, bu sezondan önce en az gol attığı dönemi ise 2014-2015 sezonunda 14 golle yaşamıştı. Turuncu-lacivertli takım, kalesinde de sadece 5 gol görmüştü.

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