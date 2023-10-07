RAMS Başakşehir Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Cemali, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Gradel, Jevtovic, Furkan Soyalp, Maxim, Draguş
RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.