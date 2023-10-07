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RAMS Başakşehir Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 20:50
RAMS Başakşehir Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Cemali, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Gradel, Jevtovic, Furkan Soyalp, Maxim, Draguş

RAMS BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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