Emirhan İlkhan Başakşehir'de!

Başakşehir, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve olaylı şekilde Torino'ya giden Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı. Turuncu lacivertli kulüp, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Açıklamada "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Genç futbolcu da tekrar Süper Lig'de forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.