Kayserispor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.





KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka



KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.