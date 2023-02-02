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Kayserispor Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelede iki takımda 3 puan için sahaya çıkıyor. Kayserispor - Başakşehir maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 16:55
Kayserispor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.


KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka


KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı 1 Şubat Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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