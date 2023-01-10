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Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı. İşte o görüntüler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:07
Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Mavi Şimşekler'in tek sayısını ise 58' Samet Akaydın kaydetti.

Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Karşılaşma sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı.

Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Maçın ardından Belhanda ile karşılaşmayı konuşan Okaka'ya önce Gökhan Töre soyunma odasına gitmesi için işarette bulundu.

Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Ardından Adana Demirspor forması giyen Ndiaye de Okaka'yı ittirdi.

Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Bu andan sonra takım arkadaşları Okaka'yı tutmakta zorlanırken ortalık bir anda karıştı.

Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Emre Belözoğlu'nun ekibi, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

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