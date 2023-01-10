Başakşehir Adana Demirspor maçında saha karıştı! İşte yaşananlar...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.
Turuncu-lacivertlilerin golleri 52' Deniz Türüç (P) ve 62. dakikada Serdar Gürler'den geldi.
Mavi Şimşekler'in tek sayısını ise 58' Samet Akaydın kaydetti.
Karşılaşma sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı.
Maçın ardından Belhanda ile karşılaşmayı konuşan Okaka'ya önce Gökhan Töre soyunma odasına gitmesi için işarette bulundu.
Ardından Adana Demirspor forması giyen Ndiaye de Okaka'yı ittirdi.
Bu andan sonra takım arkadaşları Okaka'yı tutmakta zorlanırken ortalık bir anda karıştı.
Emre Belözoğlu'nun ekibi, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.