Başakşehir şov

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda sezona müthiş başladı. Boz Baykuşlar, İskoçya'da rakibi Hearts'i gol yağmuruna tuttu. Üç ön eleme turu oynayıp, adını gruplara yazdıran Başakşehir, rakibini 4-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan turunculacivertliler, 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çarprazdan mükemmel vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Başakşehir, 67'de soldan kullanılan kornerde Ndayishimiye'nin kafa golüyle farkı 2'ye çıkarmayı bildi.



GRUBA LİDER GİRDİ



Mücadelenin 75. dakikasında Okaka, müthiş çalımlarla sol çarprazdan ceza alanına girdi. 5 rakibini geçtikten sonra yerden sert vurdu top Hearts defansında Kingsley'e çarpıp yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltıp ağlarla buluştu. Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim 82. dakikada Berkay Özcan oldu. Yıldız futbolcu ceza yayı üzerinde topu aldıktan sonra sol ayağıyla çok sert vurdu ve golünü attı: 4-0. A Grubu'ndaki diğer maçta İtalyan temsilcisi Fiorentina sahasında Rigas Skola ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Başakşehir 3 puanla grup lideri oldu.



BELÖZOĞLU: İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ



Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sergilenen futboldan memnun olduklarını dile getirdi. Gruba galibiyetle başlamanın önemine dikkat çeken genç hoca, "Hem ülke puanına katkı, hem de Avrupa'da başarı için buradayız. Deplasmanda ilk maçımızı kazanmak gerçekten çok iyi bir başlangıç oldu. Planlarımız işledi ve kazandık. Sırada Fiorentina var. O maçı da kazanırsak önümüzü daha rahat görebiliriz" dedi.