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Başakşehir Philippe Keny'yi resmen kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transfer döneminde adı Beşiktaş'la da anılan Philippe Keny'yi kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da forma giyen Senegalli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:52
Başakşehir Philippe Keny'yi resmen kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, kadrosuna flaş bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı."

Keny, transfer döneminde Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varmış ancak siyah-beyazlılar son anda transferden vazgeçmişti.

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