Başakşehir Philippe Keny'yi resmen kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, kadrosuna flaş bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı."
✍️🏻 Hoş geldin 𝑷𝑯𝑰𝑳𝑰𝑷𝑷𝑬 𝑲𝑬𝑵𝒀 |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 29, 2022
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Keny, transfer döneminde Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varmış ancak siyah-beyazlılar son anda transferden vazgeçmişti.