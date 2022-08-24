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Antwerp Başakşehir maçı öncesi Van Bommel konuştu! Mesut Özil...

Antwerp Teknik Direktörü Van Bommel, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:21
Antwerp Başakşehir maçı öncesi Van Bommel konuştu! Mesut Özil...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Belçika ekibi Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, iyi bir futbolla turu geçip gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Van Bommel, maçın oynanacağı Bosuil Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki ilk maçtan 1-1'le dönmelerinin kendileri için avantaj olduğunu aktaran Van Bommel, "Gruplara kalmak için çok önemli bir maç, bu yolda son maçımız. Bu maçtan önce de maçlar oynadık. Her maçımız tabii ki önemli ama bu maç gruplara kalıp kalmayacağımızı belirleyecek. Topa sahip olmak ve kolay kaybetmemek istiyoruz. Güzel bir futbol ve iyi bir sonuçla turu geçip, gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosuil Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle tam kapasite oynayamayacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Sezon öncesinden bu yana sahanın dolu olması ve atmosferin iyi olması için uğraşıyoruz, uğraştığımız şeyi başardık diyebiliriz. Rakibimize oldukça zor bir atmosfer oluşturacağız. Sahamızda çalışmalar devam ediyor, tribün kapasitesi olarak tam kapasite olmayacağız ama bu açığı taraftarımız kapatacaktır. 1-1'lik skordan sonra daha rahat olduğumuzu düşünüyorum. Başarabileceğimize inanıyorum. Skoru tahmin etmek çok zor ama iyi oynarsak herkesi yenebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Pieter Gerkens'in cezalı olduğunu belirten Van Bommel, Michel-Ange Balikwisha ve Arbnor Muja'nın da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Antwerp Teknik Direktörü, cezası biten Vincent Janssen'in ise sahada olacağını aktardı.

Hollandalı teknik adam, Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'de forma giymeye başladığının hatırlatılması üzerine ise, "Mesut'a karşı daha önce oynadım, evet pazartesi günü süre aldı. Fit mi, değil mi emin değilim ama karşımızda kimin olduğunun önemi yok. Turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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