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MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 1-1 berabere kalan Başakşehir, deplasmanda galip gelmek ve adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:00
MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maccabi Netanya - Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Başakşehir, 3. ön eleme turuna adını yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 19:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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