Haberler Başakşehir Maccabi Netanya - Başakşehir 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maccabi Netanya - Başakşehir 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. ön eleme turu rövanşında temsilcilerimizden Başakşehir deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, Netanya Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0 galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Turuncu-lacivertlilere turu getiren golü 9. dakikada Ndayishimiye kaydetti. İşte Maccabi Netanya - Başakşehir maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:50
Maccabi Netanya - Başakşehir 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Başakşehir, 2. ön eleme turu rövanşında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaştı.

Netanya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hırvat hakem Dario Bel düdük çaldı.

Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 3. tura adını yazdırdı.

Turuncu-lacivertlilere turu getiren golü 9. dakikada Ndayishimiye kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Lima ortasını yaptı. Kale alanı çizgisinin hemen üstünde Ndayishimiye'nin yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-1.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Netanya atağında Itzhak içeri çevirdi. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının hemen dışında Twumasi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Netanya gole çok yaklaştı. Berko'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Twumasi kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ı geçse de paralel olarak auta gitti.

52'nci dakikada Okaka ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mounir'in aşırtma vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Nitzan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

DİĞER
Diva Bülent Ersoy menajeri ve Hadise'yi böyle ikaz etti! ‘Düşman ilan ederim…’
Hilal Altınbilek’in annesi kızını solladı! Paylaşımı olay oldu görenin nutku tutuldu! Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı meğer...
Idrissa Gueye'den transfer kararı! G.Saray...
Fırtına'dan Brezilyalı stopere teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle
BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ YAYIN İZLE 📺 | Maccabi Netanya - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir maçı saat kaçta oynanacak?
GTA 6'dan yeni detaylar sızdı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Resimli Cuma mesajları 2022 🤲
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. Netanya'yı deviren Başakşehir bir üst turda! M. Netanya'yı deviren Başakşehir bir üst turda! 21:42
Süper Lig'in ilk iki haftasının maç tarihleri değişti Süper Lig'in ilk iki haftasının maç tarihleri değişti 21:33
Konyaspor - BATE Borisov | CANLI Konyaspor - BATE Borisov | CANLI 20:57
Idrissa Gueye'den transfer kararı! G.Saray... Idrissa Gueye'den transfer kararı! G.Saray... 20:09
Konyaspor'un ilk 11'i açıklandı Konyaspor'un ilk 11'i açıklandı 20:09
Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle Maccabi Netanya - Başakşehir maçı CANLI izle 19:41
Daha Eski
Fırtına'dan Brezilyalı stopere teklif! Fırtına'dan Brezilyalı stopere teklif! 19:21
Ve resmi transfer açıklaması! Ayrılıyor mu? Ve resmi transfer açıklaması! Ayrılıyor mu? 18:14
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 17:49
UEFA açıkladı! F.Bahçe'ye disiplin soruşturması UEFA açıkladı! F.Bahçe'ye disiplin soruşturması 17:46
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 17:05
F.Bahçe'den açıklama F.Bahçe'den açıklama 16:54