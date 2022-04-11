Başakşehir pes etmiyor

Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir, ligde rahatlamak isteyen Sivasspor'u 2 golle geçmesini bildi. Maça hızlı başlayan Şehir, 3'te öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altı pasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti.

BİR KALEYE BİR DİREĞE

İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçen maçta 60'ta Okaka'nın pasında Deniz, ceza yayından şık bir vuruşla topu 90'a astı ve farkı ikiye çıkardı. 66'da da Deniz'in volesi direğe takılırken, Başakşehir maçı 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertliler 2'de 2 yapıp Avrupa hedefine tutunurken, Sivas evinde 3. yenilgisini aldı.

VOLKAN ÇOK İYİYDİ

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, kalecileri Volkan'ı övdü. Sözer, "Volkan güzel bir performans gösterdi ve 5 pozisyonu güzel bir şekilde kurtardı" dedi.

ÇOK GOL KAÇIRDIK

Sivas hocası Rıza Çalımbay, çok fırsat harcadıklarını belirtti. Çalımbay, "Pozisyonları değerlendiremedik. Volkan da çok güzel kurtarışlar yaptı" yorumunu yaptı.