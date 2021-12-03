Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş , Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor.