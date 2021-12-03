Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.
Birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. Sağ kanat mevkisinde forma giyen futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Fenerbahçe kariyerinde 18 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.