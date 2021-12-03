Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından gözden çıkarılan ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporuna göre hamlelerini yapan yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sinan Gümüş'ün de transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 15:24
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

Birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde!

TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. Sağ kanat mevkisinde forma giyen futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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