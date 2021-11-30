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Trabzonspor eski teknik direktörü Eddie Newton Başakşehir'de!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, eski Trabzonspor teknik direktörü olan Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 16:54
Trabzonspor eski teknik direktörü Eddie Newton Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmış olan İngiliz futbol adamı Eddie Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi, kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi, uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi gibi görevlerden sorumlu olacak. Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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