Başakşehir-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekipte mutlak 3 puanı hanesine yazdırarak lige moralli bir başlangıç yapmak gayretinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

ALANYASPOR: Serkan, Umut, Fatih, Mevlja, Borja, Milunovic, Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Diedhiou, Davidson

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.15'te çalan Başakşehir - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarınan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.