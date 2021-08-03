Lionel Messi Barcelona'da kalacak mı? Başkan Joan Laporta açıkladı!

Barcelona'da gündem Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı... Katalan deviyle sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın henüz kulübüyle yeni bir mukavele imzalamaması dedikoduları da beraberinde getirirken, Barça Başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu.

Messi ile devam etmek istediklerini belirten Laporta, "Messi konusu, ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Henüz tam olarak çözülmedi ama hepimizin umduğu gibi olumlu seyrediyor. Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.