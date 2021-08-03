Haberler Barcelona Lionel Messi Barcelona'da kalacak mı? Başkan Joan Laporta açıkladı!

Lionel Messi Barcelona'da kalacak mı? Başkan Joan Laporta açıkladı!

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken, Barça Başkanı Joan Laporta'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Arjantinli yıldızla görüşmelerin sürdüğünü belirten Laporta, "Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:40
Lionel Messi Barcelona'da kalacak mı? Başkan Joan Laporta açıkladı!

Barcelona'da gündem Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı... Katalan deviyle sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın henüz kulübüyle yeni bir mukavele imzalamaması dedikoduları da beraberinde getirirken, Barça Başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu.

Messi ile devam etmek istediklerini belirten Laporta, "Messi konusu, ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Henüz tam olarak çözülmedi ama hepimizin umduğu gibi olumlu seyrediyor. Messi'nin bizimle devam etmesi için kulübün imkanları dahilinde elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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