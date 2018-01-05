Arda Turan resmi hesabından duyurdu!

Yıldız oyuncu, bir fitness eğitmenine Instagram üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı;

"Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."

"Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."

