Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
Adı birçok kulüple anılan Arda Turan, bugün resmi Twitter hesabından başka bir konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yıldız oyuncu, bir fitness eğitmenine Instagram üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı;
"Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."
"Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:43
-
Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 4
Yorum
NE TEŞEKKÜRÜ BİRDE BU ÇIKTI KULÜBÜMÜZE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR. O KADAR KIYMETLİYSE YOLLAMAYIN?
-
Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
cozıf ozan gercektende iyi oyuncu surekli oynarsa tutturur size söyliyim baska takıma giderse ozaman pişman olacaksınız bana göre suanki durumda m
-
Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
halloween Giydiği formanın ağırlığının farkında değil. Sürekli saçıyla oynuyor. Bu sene biraz iyi oynuyordu o da aykuta takıldı. Yürüsün anca gider...
Arda Turan resmi hesabından duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.