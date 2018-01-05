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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    resmi hesabından duyurdu!

    Arda Turan resmi hesabından duyurdu!

    Adı birçok kulüple anılan , bugün resmi Twitter hesabından başka bir konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Yıldız oyuncu, bir fitness eğitmenine üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı;

    "Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."

    "Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:43
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