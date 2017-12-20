Barça'dan Coutinho'ya 150 milyon €
Barcelona'nın Liverpool'd forma giyen Brezilyalı yıldız orta sahası Philippe Coutinho için İngiliz ekibiyle150 milyon €'ya anlaştığı iddia edildi.
İspanya ve İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Barcelona, bir süredir takip ettiği Liverpool'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Coutinho'nun transferini bitirdi.
Katalan gazetesi Sport'un haberine göre, Coutinho için taksit seçeneği ile 150 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek olan Barça, Brezilyalı yıldıza da seneliği 12 milyon euro'dan 5 yıllık kontrat imzalatacak.
Coutinho'nun menajeri ise yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan görüşme sonrası Barcelona başkanı Josep Bartomeu'nun transferi bitirdiği için oldukça memnun bir tavır sergilediğini ve Liverpool'un da ödenecek bonservis bedeli konusunda tatmin olduğunu ifade etti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Barça'dan Coutinho'ya 150 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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