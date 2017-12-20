Barça'dan Coutinho'ya 150 milyon €

İspanya ve İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Barcelona, bir süredir takip ettiği Liverpool'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Coutinho'nun transferini bitirdi.

Katalan gazetesi Sport'un haberine göre, Coutinho için taksit seçeneği ile 150 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek olan Barça, Brezilyalı yıldıza da seneliği 12 milyon euro'dan 5 yıllık kontrat imzalatacak.







Coutinho'nun menajeri ise yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan görüşme sonrası Barcelona başkanı Josep Bartomeu'nun transferi bitirdiği için oldukça memnun bir tavır sergilediğini ve Liverpool'un da ödenecek bonservis bedeli konusunda tatmin olduğunu ifade etti.



