Atletico ile Barça arasında Griezmann krizi!

İspanya'nın iki büyük kulübü Atletico Madrid ve Barcelona arasında Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan dolayı polemik başladı.

İspanyol basını, Atletico Madrid Kulübünün, kendilerinden habersiz olarak Griezmann ile görüşmeler yaptığı gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet ettiğini belirtti.

Atletico Madrid Kulübü kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, FIFA'ya yapılan şikayette Barcelona Kulübünün yöneticilerinin transfer dönemi henüz başlamamış olmasına rağmen Griezmann ile "ısrarlı bir şekilde görüşmeler yapmakla" suçlandığı ifade edildi.

Barcelonalı yöneticilerin Fransız futbolcunun kendisi ve menajeriyle görüşmeler yaparak FIFA yönetmeliğine aykırı hareket ettiğini savunan Atletico Madrid'in, bu olayın hem İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) rekabet kurallarına karşı olduğunu hem de futbolcusunun performansını etkilediğini düşündüğü kaydedildi.

26 yaşındaki Griezmann'ın mevcut durumda 2022 Haziran ayına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcunun 200 milyon avro olan serbest kalma bedelinin 1 Temmuz 2018 tarihinde 100 milyon avroya ineceği öne sürülüyor.

