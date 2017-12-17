Barcelona liderlik koltuğunda rahat

Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'ya karşı 90 dakika sahada üstün oynayan Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk. 29 ve Dk. 47) ve Paulinho (Dk. 41 ve Dk. 75) attı.

Bu sezon şimdiye kadar attığı 14 golle La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Deportivo karşısında şansız bir maç geçirdi. 70.dakikada penaltı kaçıran Lionel Messi'nin ayrıca maç boyunca üç şutu da direkten döndü.

Puanını 42'ye çıkartan Barcelona, ikinci sıradaki en yakın rakibi Atletico Madrid'in 6 puan önünde yer aldı. 34 puanda kalan Valencia ise deplasmanda Eibar'a yenilerek üçüncülüğe geriledi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan dolayı deplasmandaki Leganes maçı ertelenen Real Madrid de 31 puanla 4'üncülükte kaldı. La Liga'nın 17. haftasında 23 Aralık'ta "El Clasico" olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

Bu arada Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan "Paco" lakaplı Francisco Alcacer, 20. dakikada sakatlanınca oyundan alındı. Barcelona kulübü, sahayı gözyaşlarıyla terk eden Alcacer'in sol bacak kaslarında bir sakatlık olduğunu ve iyileşmesinin 3 hafta sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Öte yandan Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak ise 63. dakikada yerini Zakaria Bakkali'ye bıraktı.

Deportivo 15 puanla 17. sırada kaldı.