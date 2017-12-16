İngiliz basınına röportaj veren 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, Neymar ile ilişkisinin güçlü olduğunu belirterek, "Arkadaşı olarak Paris Saint-Germain'e gitme kararını anlayabilirim. Barcelona taraftarı olarak ayrılığı kalp kırdı, bazı taraftarların hayal kırıklığına uğramasını da anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir futbolcunun tüm kariyerini tek kulüpte geçirmesinin zor olduğunu dile getiren Pique, "Futbolcular yeni motivasyona, mücadele edecek yeni hedeflere ihtiyaç duyar. Neymar'ın Ballon d'Or kazanmak istediğini biliyorum, dolayısıyla Paris'e gitmesi ve orada takımın asıl yıldızı olmak istemesi adil. Fransa'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yaparsa Ballon d'Or kazanmak için fırsatı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Pique, Barcelona'da 4 yıl birlikte çalıştıkları Pep Guardiola'nın dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu ve Manchester City'de olağanüstü işler yaptığını kaydetti.

Guardiola'nın İngiliz futbolunda birçok rekor kırdığını hatırlatan yıldız futbolcu, "Ona güveniyorum ve Manchester City'de neler yapabileceğini biliyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar. Premier Lig şampiyonluğunun güçlü adayı onlar. Umarım kupa da kazanırlar. Eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalini Manchester City ile oynayabilirsek bu güzel olur." görüşünü paylaştı.