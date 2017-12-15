Barça resmen açıkladı! 20 milyon euro...

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için biraraya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.



BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Barcelonalı yetkili, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."



KİRALIK OLARAK GİDECEK Mİ?

Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da söz konusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Arda bizim evladımız; ancak transferi için kendisiyle görüştüğümüz iddiası doğru değil. Bunlara şaşırıyorum" dedi.