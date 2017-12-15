Barça resmen açıkladı! 20 milyon euro...
Barcelona, Arda Turan için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediğini açıkladı.
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor…
Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için biraraya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Ajansspor'un haberine göre; Barcelonalı yetkili, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."
KİRALIK OLARAK GİDECEK Mİ?
Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da söz konusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Arda bizim evladımız; ancak transferi için kendisiyle görüştüğümüz iddiası doğru değil. Bunlara şaşırıyorum" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:16
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
tsli Cika cika konya cikmis tsye.orada daha zayif takimlar dururken.örnek fb :)
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
mustafa En zoru Trabzon çekmiş
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 4
Yorum
zaltefrun FB-GS-İBB kıyak geçilmiş.
Barça resmen açıkladı! 20 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.