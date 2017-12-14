Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü
İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü yazdı.
İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Barcelonalı Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a geri dönmek için İstanbul'da sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldiğini iddia etti.
İspanyol gazetesi Barcelona'da bu sezon forma giyemeyen ve devre arasında başka bir kulübe transfer olacağına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın Galatasaray ile temasa geçtiğini manşetlerine taşıdı. Başkan Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile İstanbul'da bir araya gelen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı kulüple henüz bir anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Monaco veya Arsenal'e de gidebileceği haberde yer aldı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:27
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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