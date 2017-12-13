Messi gözünü Dünya Kupası'na dikti
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, takım olarak gelişmeye devam ettiklerini ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda daha iyi durumda olacaklarını söyledi.
FIFA'nın internet sitesine konuşan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, elemelerde beklemedikleri ya da hak etmedikleri bazı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Venezuela ve Peru maçlarını kolay kazanmamız gerekiyordu, bunu yapsaydık son maçlardaki sıkıntıları yaşamayacaktık.Takım olarak gelişmeye devam ediyoruz. 2018 Dünya Kupası için Rusya'ya gittiğimizde daha iyi durumda olacağız. Milli takım daha çok değişim geçirecek." diye konuştu.
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin kendisiyle ilgili söylediği "Futbol, Messi'ye Dünya Kupası borçlu" ifadesini değerlendiren Messi, "Evet bunu duydum. Bana da söyledi. Umarım futbol sonunda borcunu öder." ifadesini kullandı.
Messi, 30 yaşında istediği yerde olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, kişisel ve futbol hayatından mutlu olduğunu söyledi.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde takımlar arasındaki seviyenin hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Messi, "Rusya'ya gidememek hem benim hem de milli takım için büyük darbe olurdu. Bunu nasıl kabullenirdim bilmiyorum." dedi.
Şili'nin Dünya Kupası'na gidememesini de değerlendiren Arjantinli futbolcu, "Herkes gibi benim için de sürpriz oldu. İyi kadroya sahip büyük bir takım. Son iki Copa Amerika'yı kazandı. Bu da Güney Amerika elemelerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor." yorumunu yaptı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:01
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 1
Yorum
seda orda kal yakinda inter alcak seni roma beni bilmez dedim önceden juveye git demistim,simdi interle isbirligi yapiom öretiom onlara seni iste
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Sol bek Brezilya'dan!
Toplam 3
Yorum
taraftarr bu adam sağ ayak oynuyo :) bu terslikte bi iş olmasın ;)
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Flaş gelişme! Arda Turan Türkiye'ye geldi
Toplam 9
Yorum
Aslan NE ARDA TURANI NEDE FATIH TERIMI GALATASARAYDA GÖRMEK ISTEMIYORUZ ! KIME NEREYE GIDERLERSE GITSINLER GALATASARAYLA ANILMASINLAR BIKTIRDILAR.
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