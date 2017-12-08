 Arda Turan'dan Kudüs mesajı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Arda Turan'dan Kudüs mesajı

    Arda Turan'dan Kudüs mesajı

    Yıldız futbolcu Arda Turan, ABD'nin Kudüs kararı sonrası Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

    Barcelona'da top koşturan Milli futbolcu Arda Turan, ABD'nin Kudüs kararı sonrası bir paylaşımda bulundu.

    Arda, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafa "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin!" notunu düştü.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:26
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