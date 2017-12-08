Arda Turan'dan Kudüs mesajı

Barcelona'da top koşturan Milli futbolcu Arda Turan, ABD'nin Kudüs kararı sonrası bir paylaşımda bulundu.Arda, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafa "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin!" notunu düştü.