 Euro be Messi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Euro be

    Euro be Messi

    Barça ile sözleşmesini uzatan Arjantinli, en çok kazananlar listesinde de zirveye çıkacak. 30 yaşındaki futbolcu, 2021’e kadar 250 milyon euro gelir sağlayacak

    Uzun süren görüşmelerin ardından Barcelona ile sözleşmesini yenileyen Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İspanyol El Mundo Gazetesi, Barça ile mukavelesini 2021'e kadar uzatan Arjantinli'nin senelik 50 milyon euro kazanacağını yazdı. Katalan ekibinden 100 milyon euro da imza parası alacak olan 30 yaşındaki futbolcu, dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını da vatandaşı Tevez'in elinden aldı.

    Manchester yükseltti
    Arjantinli yıldız, imza parasıyla birlikte 3 senede 250 milyon euro gelir sağlayacak. Bu yeni sözleşmede rakamların yükselmesinin sebeplerinden birinin de Manchester City olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin 'ye 100 milyon imza, senelik de 50 milyon euro önermesinin ardından Barcelona'nın bu rakamları verdiği öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Euro be Messi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN