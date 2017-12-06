Euro be Messi
Barça ile sözleşmesini uzatan Arjantinli, en çok kazananlar listesinde de zirveye çıkacak. 30 yaşındaki futbolcu, 2021’e kadar 250 milyon euro gelir sağlayacak
Manchester yükseltti
Arjantinli yıldız, imza parasıyla birlikte 3 senede 250 milyon euro gelir sağlayacak. Bu yeni sözleşmede rakamların yükselmesinin sebeplerinden birinin de Manchester City olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin Messi'ye 100 milyon imza, senelik de 50 milyon euro önermesinin ardından Barcelona'nın bu rakamları verdiği öğrenildi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:10
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Euro be Messi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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