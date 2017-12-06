Arda Turan'ın sakatlığı geçti
Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın sakatlığının geçtiğini duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Arda Turan'ın sakatlığının geçtiğini açıkladı.
Barcelona Kulübünün sağlık departmanından yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan'ın iyileştiği duyuruldu. Arda'nın eylül ayı başında A Milli Takım kampındayken sol ayak biceps kaslarından geçirdiği sakatlığı 23 Ekim'de tekrarlamıştı.
Bu sezon gerek sakatlık gerekse teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle Barcelona'da kadroya alınmayan Arda, hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamadı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
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