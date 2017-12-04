Barcelona'dan Arda Turan açıklaması
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı Arda Turan ile ilgili "Oynaması onun çalışmasına ve benim yorumuma bağlı." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Barcelona-Sporting Lizbon maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Valverde, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya da cevap verdi.
Sezon başından bu yana İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftası hariç hiçbir maçta kadroya almadığı Arda Turan'ın "takımın bir futbolcusu" olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, milli oyuncunun takım arkadaşlarıyla aynı fırsata sahip olduğunu savundu.
Valverde ayrıca, Arda Turan ve Javier Mascherano'nun Barcelona'dan ayrılması halinde ara transferde futbolcu alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya direkt cevap vermekten kaçınarak, sadece sakatlık olması durumunda transferin gündeme gelebileceğini dile getirdi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:19
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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