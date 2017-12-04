 Barcelona'dan Arda Turan açıklaması – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Barcelona'dan açıklaması

    Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

    Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı ile ilgili "Oynaması onun çalışmasına ve benim yorumuma bağlı." dedi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Barcelona-Sporting Lizbon maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Valverde, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan ile ilgili yöneltilen bir soruya da cevap verdi.

    Sezon başından bu yana İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftası hariç hiçbir maçta kadroya almadığı Arda Turan'ın "takımın bir futbolcusu" olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, milli oyuncunun takım arkadaşlarıyla aynı fırsata sahip olduğunu savundu.

    Valverde ayrıca, Arda Turan ve Javier Mascherano'nun Barcelona'dan ayrılması halinde ara transferde futbolcu alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya direkt cevap vermekten kaçınarak, sadece sakatlık olması durumunda transferin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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