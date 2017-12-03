 Barcelona'da Umtiti iki ay yok – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Barcelona'da Umtiti iki ay yok

    Barcelona'da Umtiti iki ay yok

    Celta Vigo maçında sakatlanan Barcelona'nın Fransız oyuncusunun, 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) eki·pleri·nden Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız stoperin, sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

    Açıklamada, Fransız oyuncunun sağ dizinde yırtık tespit edildiği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın 23 Aralık'ta Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı "El Clasico"da da sahada yer alamayacak.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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