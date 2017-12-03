Barcelona'da Umtiti iki ay yok
Celta Vigo maçında sakatlanan Barcelona'nın Fransız oyuncusunun, 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) eki·pleri·nden Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız stoperin, sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, Fransız oyuncunun sağ dizinde yırtık tespit edildiği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın 23 Aralık'ta Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı "El Clasico"da da sahada yer alamayacak.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Barcelona'da Umtiti iki ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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