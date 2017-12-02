 Barcelona yine tekledi! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    yine tekledi!

    Barcelona yine tekledi!

    La Liga'nın 14. haftasında sahasında oynadığı maçta ile 2-2 berabere kaldı.

    Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 20. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çok kısa sürede karşılık veren , 22. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Her iki takımın gol arayan güzel futbolu ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada Messi ve Jordi Alba'nın geliştirdiği atakta topu ağlara gönderen isim Barcelona'nın son haftalardaki formda oyuncusu Luis Suarez oldu. Karşılaşmada ilk defa öne geçen Barcelona skor üstünlüğünü koruyamadı. 70. dakikada Aspas'ın asistinde Maxi Gomez maça bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.

    Gol pozisyonu sırasında sakatlanan Barcelona'nın defanstaki Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, devam edemeyerek 72. dakikada oyundan alındı.

    İlerleyen dakikalarda Barcelona'nın atakları skoru değiştirmeyince karşılaşma 2-2 bitti.

    La Liga'da art arda ikinci beraberliğini alan Barcelona 36 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puana gelen da 8.'liğe yükseldi. La Liga'da ikinci sıradaki Valencia yarın deplasmanda Getafe'yi yenerse lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 2'ye inecek.

    Bu arada La Liga'daki Türk futbolculardan Arda Turan Barcelona'da yine kadro dışında kaldı. Celta Vigo'daki Emre Mor ise yedek kalıp, oynama fırsatı bulamadı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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