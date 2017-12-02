Arda ve menajeri Londra'da!
Arda Turan'ın Barcelona - Celta Vigo karşılaşması sırasında Londra'da olması transfer iddialarını güçlendirdi.
Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, bugün menajeriyle Londra'da görüntülendi.
Barcelona, Celta Vigo ile Camp Nou'da karşılaştığı sırada Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un Londra'dan paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı.
Paylaşılan bu görüntü Arsenal iddialarını da kuvvetlendirdi.
Barça hocası Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın devre arasında Arsenal'e Mesut Özil'in transferi karşılığında teklif edilebileceği öne sürüldü.
Arsenal'in patronu Arsene Wenger ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun satış listesinde olmadığını ve başka bir kulübe transferinin neredeyse imkansız olduğunu söylemişti.
Buna rağmen Türk asıllı Alman futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle Barcelona'nın transfer konusunda Arsenal'i ikna edebileceği belirtiliyor.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:15
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 3
Yorum
aslan Başkanın dürüstlüğü saygınlığı örnek derecede ama bu sene şampiyonlukla taçlanmazsa tarih olup gider.
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Juve’den Asamoah atağı
Toplam 2
Yorum
Gsli Bu juve tam şeytan benim fmde oyuncuya kıytırıktan süre verip sırf beleş gitmesin diye yaptığım taktiği uyguluyor
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''Saygı duyan-duyulan F.Bahçe''
Toplam 14
Yorum
fb aziz giderse fb dünya kulübü olur.
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