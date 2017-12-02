Arda ve menajeri Londra'da!

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan, bugün menajeriyle Londra'da görüntülendi.

Barcelona, Celta Vigo ile Camp Nou'da karşılaştığı sırada Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un Londra'dan paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı.

Paylaşılan bu görüntü Arsenal iddialarını da kuvvetlendirdi.

Barça hocası Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın devre arasında Arsenal'e Mesut Özil'in transferi karşılığında teklif edilebileceği öne sürüldü.

Arsenal'in patronu Arsene Wenger ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun satış listesinde olmadığını ve başka bir kulübe transferinin neredeyse imkansız olduğunu söylemişti.

Buna rağmen Türk asıllı Alman futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle Barcelona'nın transfer konusunda Arsenal'i ikna edebileceği belirtiliyor.