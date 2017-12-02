Arda Turan hakkında çarpıcı sözler...
Barcelona'da bu sezon kadrodan çıkarılan ve Ocak ayında takımdan gönderilmesi konuşulan Arda Turan'ın hangi takıma gideceği merak konusu. Son olarak adı Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco ile anılan Milli futbolcu hakkında çok çarpıcı sözler...
Monaco'nun eski futbolcusu ve bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Jeremy Rothen, Fransız basınına yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Monaco'ya transfer iddiası hakkında çok çarpıcı sözler kullandı: "Monaco'nun devre arasında kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Barceolan'da bu sezon oynamayan ve ciddi eksikleri olan Arda Turan'ın fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Bu transfer hiç de iyi bir fikir değil" dedi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:32
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‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 12
Yorum
Mr. NO başkan olduğun andan itibaren şirketlerinize ait ürünlerden hiçbirini almayacak çok arkadaş tanıyorum
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
MCMV ufak atta civcivler de yesin çok yaşa emi sabah sabah iyi güldürdün beni volkan
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Volkan: "Şampiyon olacağız"
Toplam 10
Yorum
ua5454 ben de istanbulu yenicem.. güldürdün volkan
Arda Turan hakkında çarpıcı sözler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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