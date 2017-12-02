Arda Turan hakkında çarpıcı sözler...

Monaco'nun eski futbolcusu ve bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Jeremy Rothen, Fransız basınına yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Monaco'ya transfer iddiası hakkında çok çarpıcı sözler kullandı: "Monaco'nun devre arasında kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Barceolan'da bu sezon oynamayan ve ciddi eksikleri olan Arda Turan'ın fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Bu transfer hiç de iyi bir fikir değil" dedi.