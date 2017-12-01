 Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi

    Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi

    Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin ağabeyi Matias'ın bot kazası geçirdiği ve ameliyat edileceği açıklandı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.

    Messi'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde Lionel'in ağabeyi Matias'ın yer aldığı botun, Arjantin'in Rosario kentindeki Parana Nehri'nde kum yığınına çarptığı belirtildi.

    Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias'ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.

    Matias'ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:47
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