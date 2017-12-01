Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi
Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin ağabeyi Matias'ın bot kazası geçirdiği ve ameliyat edileceği açıklandı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.
Messi'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde Lionel'in ağabeyi Matias'ın yer aldığı botun, Arjantin'in Rosario kentindeki Parana Nehri'nde kum yığınına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias'ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.
Matias'ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:47
-
Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
-
Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.