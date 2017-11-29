Valverde'den Arda Turan açıklaması
Barcelona'daki geleceği tartışılan Arda Turan için hocası Ernesto Valverde'den kısa bir açıklama geldi.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan için hocası Ernesto Valverde'den açıklama geldi. Katalan basın mensupları, Arda'nın neden bu sezon "1 dakika bile forma giymediğini" sorması üzerine Valverde şunları söyledi:
"ARDA'YA SAYGI DUYUYORUM"
"Arda'ya her zaman saygı duyuyorum ve profesyonelliğini asla sorgulamıyorum. Sağlık ekibimize güvenim tam."
"SAKATSA, SAKATTIR..."
"Arda'nın ayak bileğinden sakat olduğunu söylüyorlarsa, ayak bileğinden sakattır. Asla oyuncuların sakatlıklarını sorgulamam. Oynayabilecek durumdakilere bakıp kadroyu belirlerim."
YA GALATASARAY YA MONACO
Barcelona formasını bu sezon resmi maçlarda giyemeyen Arda Turan'ın adı Galatasaray ve Monaco ile anılıyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
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Donk döndü
Toplam 3
Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
Toplam 1
Yorum
seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Toplam 1
Yorum
özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
Valverde'den Arda Turan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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