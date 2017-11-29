Valverde'den Arda Turan açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan için hocası Ernesto Valverde'den açıklama geldi. Katalan basın mensupları, Arda'nın neden bu sezon "1 dakika bile forma giymediğini" sorması üzerine Valverde şunları söyledi:

"ARDA'YA SAYGI DUYUYORUM"

"Arda'ya her zaman saygı duyuyorum ve profesyonelliğini asla sorgulamıyorum. Sağlık ekibimize güvenim tam."

"SAKATSA, SAKATTIR..."

"Arda'nın ayak bileğinden sakat olduğunu söylüyorlarsa, ayak bileğinden sakattır. Asla oyuncuların sakatlıklarını sorgulamam. Oynayabilecek durumdakilere bakıp kadroyu belirlerim."

YA GALATASARAY YA MONACO

Barcelona formasını bu sezon resmi maçlarda giyemeyen Arda Turan'ın adı Galatasaray ve Monaco ile anılıyor.