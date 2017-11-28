Arsenal, Barça'dan o ismi transfer etti!
İspanya La Liga devi Barcelona'da 15 yıl sportif direktörlük görevi yapan ancak geçtiğimiz günlerde istifa eden Raul Sanllehi, İngiliz ekibi Arsenal ile anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund'un scout ekibinden Sven Mislintat'ı 2 milyon euro'ya transfer eden Londra ekibi, Sanllehi'nin de kulübe katılmasının ardından Ocak ayındaki transfer dönemi için kolları sıvadı.
Barcelona'nın Luis Suarez ve Neymar gibi yıldızları transfer etmesinde etkili rol oynayan 48 yaşındaki yönetici, artık Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger ile çalışacak.
Arsenal'de geçtiğimiz eylül ayında transferlerden sorumlu yönetici Dick Law'ın istifa etmesinin ardından oluşan boşluk da dolmuş oldu.
Arsenal'den ayrılmadan önce Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sözleşmelerinin yenilenmesi konusuyla ilgilenen Law'ın yerine artık bu soruna Sanllehi bakacak.
Tecrübeli yöneticinin ilk olarak bu konuya yönelmesi bekleniyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:46
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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