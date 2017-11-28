 Arda Monaco'ya Mesut Barça'ya! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Arda 'ya Mesut Barça'ya!

    Arda Monaco'ya Mesut Barça'ya!

    İspanyol basını, Galatasaray’la da adı anılan ’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla ’ya kiralanacağını, ’nın yerine ’i alacağını ileri sürdü.

    'nın gözden çıkardığı 'ın devre arasında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basını, ay başında Katalan yönetiminden ayrılık konusunda yardım isteyen 30 yaşındaki yıldızın yeni adresinin büyük ihtimalle olacağını yazdı. Fransız ekibi, yaz transfer döneminde de Arda için girişimde bulunmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Fransa'da sezona kötü başlayan, Devler Ligi'nde de umduğunu bulamayan Monaco, Arda'yla kadrosunu güçlendirip ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefliyor. Monaco, ismi G.Saray'la da anılan Arda Turan'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

    REAL'DEN SONRA BARÇA
    İspanyollar, kadroya giremeyen Arda'nın yerine takıma kazandırılacak ismin ise Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı olacağını iddia etti. İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Mesut, Manchester United'ın da listesinde bulunuyor. Eski Real Madridli yıldızla dirsek temasında olan Barcelona'nın, devre arasında transferi sonuçlandırmak için Arsenal'le şimdiden masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:09
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