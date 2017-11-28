Arda Monaco'ya Mesut Barça'ya!

Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan'ın devre arasında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol basını, ay başında Katalan yönetiminden ayrılık konusunda yardım isteyen 30 yaşındaki yıldızın yeni adresinin büyük ihtimalle Monaco olacağını yazdı. Fransız ekibi, yaz transfer döneminde de Arda için girişimde bulunmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.



Fransa'da sezona kötü başlayan, Devler Ligi'nde de umduğunu bulamayan Monaco, Arda'yla kadrosunu güçlendirip ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefliyor. Monaco, ismi G.Saray'la da anılan Arda Turan'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

REAL'DEN SONRA BARÇA

İspanyollar, kadroya giremeyen Arda'nın yerine takıma kazandırılacak ismin ise Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil olacağını iddia etti. İngiliz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Mesut, Manchester United'ın da listesinde bulunuyor. Eski Real Madridli yıldızla dirsek temasında olan Barcelona'nın, devre arasında transferi sonuçlandırmak için Arsenal'le şimdiden masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.