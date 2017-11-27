 İspanyol medyasından Arda Turan iddiası – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İspanyol medyasından iddiası

    İspanyol medyasından Arda Turan iddiası

    'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen 'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden . Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. 'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı.

    İspanyol basını 'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanyol medyasından Arda Turan iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.