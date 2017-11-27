İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
Barcelona'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden Monaco. Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. Arda Turan'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı.
İspanyol basını Barcelona'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:57
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Beşiktaş'tan G.Saray hamlesi
Toplam 9
Yorum
gecekondu derbilerde her takım oyle yapar direk hucummu yapsın galatasaray arkadasım cok hafife aldınız dikkat edin
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 6
Yorum
o zaman Tudor kötü, Aykut kocaman Şenol Güneş ondan daha mı kötü yani?
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Van Persie kupa maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR ONADA SÜT KUPASI YAKIŞIR ZATEN PAF TAKIM OYUNCULARIYLA BERABER MAÇA ÇIKSIN
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