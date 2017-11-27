İspanya'da skandal karar!
La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Messi'nin Valencia'ya attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle hakem tarafından verilmedi.
La Liga'da Barcelona, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında Barcelona atağında Lionel Messi'nin ceza sahasından şutunda Valencia kalecisi topu elinden kaçırdı ve top kale çizgisini geçti ancak hakem gol kararı vermedi. Barcelona oyuncular bu karar sonrası adeta çılgına döndü.
Atağın devamında Valencia kontra atakta gole yaklaştı ancak Zaza'nın vuruşu auta çıktı. Yoğun itirazlara rağmen hakem Iglesias Villanueva kararını değiştirmedi. Hakemin bariz golü vermemesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
Atağın devamında Valencia kontra atakta gole yaklaştı ancak Zaza'nın vuruşu auta çıktı. Yoğun itirazlara rağmen hakem Iglesias Villanueva kararını değiştirmedi. Hakemin bariz golü vermemesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:13
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