Barça'da kaldı

Messi, Barcelona ile sözleşmesini 2021’e kadar uzatıp ayrılacağı dedikodularını sonlandırdı. Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli tamı tamına 700 milyon euro!

Lio nel Messi, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Barça, anlaşmayı resmen duyurdu. Normalde kontratı bu sezonun sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun adı başta Manchester City olmak üzere birkaç takımla anılıyordu. İmzaladığı yeni sözleşmeyle birlikte bu dedikoduların da önüne geçen Messi'nin serbest kalma bedeli ise Katalan ekibi tarafından 700 milyon euro olarak açıklandı. Arjantinli süper yıldız, 2003'ten beri formasını giydiği Barça'da 602 maçta 523 gol atarken, 30 da kupa kazandı. Messi, 4'üncü altın ayakkabısını önceki gün düzenlenen törenle almıştı.