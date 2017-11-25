 Messi imzayı attı! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Messi imzayı attı!

    Messi imzayı attı!

    Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    Bu sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin akıbeti belli oldu. Son günlerde sözleşmesinin uzatılıp, uzatılmayacağı merakla beklenen karar, Barcelona resmi internet sitesinden açıkladı. Katalan ekibi, Arjantinli yıldızı Messi'nin sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatıldığı, serbest kalma maddesinin de 700 milyon Euro olduğunu duyurdu. 30 yaşındaki futbolcu, 17 yaşından beri A takım formasını giyiyor.



    Messi, Barcelona forması ile 602 karşılaşmada 523 kez fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Barca'da 5 kez dünyada yılın futbolcusu seçilirken, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 kez La Liga, 5 kez İspanya Kupası, 7 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 3 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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