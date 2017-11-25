Messi imzayı attı!
Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Messi, Barcelona forması ile 602 karşılaşmada 523 kez fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, Barca'da 5 kez dünyada yılın futbolcusu seçilirken, 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 kez La Liga, 5 kez İspanya Kupası, 7 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 3 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:04
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''90 dakika oynayamam!''
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI OYNAMAYIN ZATEN KARDEŞİM.FUTBOL LOBİSİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. BIRAKIN GENÇ TAKIM ÇIKSIN KORKMAYIN KÜME FİLANDA DÜŞMEYİZ PİYON OLMAYALIM
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Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
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''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
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