 Mesut'un transferi Arda'ya bağlı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Mesut'un transferi Arda'ya bağlı

    Mesut'un transferi Arda'ya bağlı

    İspanyol AS gazetesi, Barcelona'yla anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil'in transferinin Arda Turan'a bağlı olduğunu yazdı.

    Kısa süre önce Katalan radyosunun servis ettiği haberde Mesut Özil'in Ocak ayında Barcelona'yla 20 milyon € karşılığında 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

    Bu haberin ardından bu kez İspanyol AS gazetesi, internet sitesinden Mesut Özil'in transferiyle ilgili yayınladığı haberde transferin Arda Turan'a bağlı olduğunu belirtti.

    Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödeyebilmesi için Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi ve mali yükün azaltılması gerektiğin ifade eden İspanyollar, aksi taktirde Katalan devinin transferi gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:07
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