Mesut'un transferi Arda'ya bağlı
İspanyol AS gazetesi, Barcelona'yla anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düşen Mesut Özil'in transferinin Arda Turan'a bağlı olduğunu yazdı.
Kısa süre önce Katalan radyosunun servis ettiği haberde Mesut Özil'in Ocak ayında Barcelona'yla 20 milyon € karşılığında 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.
Bu haberin ardından bu kez İspanyol AS gazetesi, internet sitesinden Mesut Özil'in transferiyle ilgili yayınladığı haberde transferin Arda Turan'a bağlı olduğunu belirtti.
Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödeyebilmesi için Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi ve mali yükün azaltılması gerektiğin ifade eden İspanyollar, aksi taktirde Katalan devinin transferi gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:07
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
Mesut'un transferi Arda'ya bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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