Messi'den flaş Mesut çıkışı!
Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'den flaş Mesut Özil çıkışı geldi!
Arsenal'le sözleşme yenilemeyen ve geçtiğimiz gün Barcelona'yla 3.5 yıllığına ve 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddiası gündeme gelen Mesut Özil için Lionel Messi'den flaş bir çıkış geldi...
Barcelona'lı yetkililerle Mesut konusunda bir görüşme yapan Messi, istikrarsızlığı ve gece yaşantısı nedeniyle hakkında olumsuz düşüncelerini dile getirdiği Mesut Özil'in değil, Liverpool'dan Philippe Coutinho'nun transfer edilmesi gerektiğini iletti.
İspanyol haber sitesi Diario Gol'ün servis ettiği haberde ise Messi'nin 29 yaşındaki Mesut'u yaşlı bulduğu ve takıma katkı sağlayamayacağını düşündüğü, bu nedenle ara transfer dönemi geldiğinde 25 yaşındaki Coutinho'nun tercih edilmesi gerektiğine inandığı yazıldı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:41
-
Babel, takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin?
Toplam 11
Yorum
wolverine82 şu aşamada güçlü rakip ile eşleşmek istemem grup ikincilerden basel yada sevilla gelmesini canı gönülden isterim sonrası Allah kerim
-
Fener'i istiyor
Toplam 29
Yorum
BEŞİKTAŞ benim fikrim bu adam türkiyeye gelme ihtimali olursada nereye geleceği belli ama söylediğiniz gibi para konuşursa geldiği son yer olur....
-
Fener'i istiyor
Toplam 29
Yorum
BEŞİKTAŞ bir bjk li olarak FB verir diyorum kardeşim verir ve yatırır aradaki fark o biz vermeyiz çalıştırırz fener verir yatırır :)
Messi'den flaş Mesut çıkışı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.