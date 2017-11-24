Messi'den flaş Mesut çıkışı!

Arsenal'le sözleşme yenilemeyen ve geçtiğimiz gün Barcelona'yla 3.5 yıllığına ve 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddiası gündeme gelen Mesut Özil için Lionel Messi'den flaş bir çıkış geldi...

Barcelona'lı yetkililerle Mesut konusunda bir görüşme yapan Messi, istikrarsızlığı ve gece yaşantısı nedeniyle hakkında olumsuz düşüncelerini dile getirdiği Mesut Özil'in değil, Liverpool'dan Philippe Coutinho'nun transfer edilmesi gerektiğini iletti.







İspanyol haber sitesi Diario Gol'ün servis ettiği haberde ise Messi'nin 29 yaşındaki Mesut'u yaşlı bulduğu ve takıma katkı sağlayamayacağını düşündüğü, bu nedenle ara transfer dönemi geldiğinde 25 yaşındaki Coutinho'nun tercih edilmesi gerektiğine inandığı yazıldı.



