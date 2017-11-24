 Messi, City’ye – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , City’ye

    Messi, City’ye

    Juventus maçında yedek oturan Barcelonalı ’nin mutsuz olduğu ve devrede M.City’e gideceği öne sürüldü

    'nin ocak transfer döneminde Barcelona'yı bırakacağı haberleri futbol gündeminde bir numaraya yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı kulübede başlayan Messi'nin keyifsiz hali ve kimseyle konuşmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi. Yeni sözleşmeye henüz imza atmayan Arjantinli süperstarın kulübüne takımdan ayrılmak istediğini yönetime resmen bildirdiği ifade ediliyor. Barcelona'da sayısız kupa ve başarı kazanan yıldız oyuncunun Katalan devinden sonraki durağının eski teknik direktörü Guardiola'nın çalıştırdığı M.City olacağı öne sürülüyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:54
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