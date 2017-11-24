Bartomeu'dan Arda talimatı

Oyunculara ödenen maaşlar konusunda ciddi bir yükün altında olan ve bu nedenle de elden bazı oyuncuları çıkarmak isteyen Barcelona'da başkan Josep Bartomeu emri verdi: Arda Turan öncelikli olmak üzere bu altı oyuncuyu satın!

Peki kim bu oyuncular? İşte Bartomeu'nun bir an önce satılması talimatını verdiği o isimler:

Arda Turan, Aleix Vidal (İspanya'dan teklifler var), Andre Gomes (İtalya'dan taklif var), Denis Suarez (Napoli ilgileniyor), Gerard Deulofeu (İtalya'dan ilgilenen takımlar var) ve Paco Alcacer (henüz teklif almadı).







Barcelona, 2015'te 41 milyon euro harcadığı (31 milyon euro + 7 milyon euro bonuslar) Arda Turan'ı gönderirken zarara gireceğini biliyor.

Yine de, Katalan ekibinin önceliği maaş konusunda rahatlamak ki haftalık yaklaşık 100 bin euro alan Arda Turan bu konuda gönderilecekler listesinde ilk sıraya yerleşmiş durumda.