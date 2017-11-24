Bartomeu'dan Arda talimatı
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün transferden sorumlu iki ismi Pep Segura ve Oscar Grau'dan ara transfer döneminde Arda Turan başta olmak üzere altı oyuncuyu ne yapıp edip elden çıkarmaları istedi.
Oyunculara ödenen maaşlar konusunda ciddi bir yükün altında olan ve bu nedenle de elden bazı oyuncuları çıkarmak isteyen Barcelona'da başkan Josep Bartomeu emri verdi: Arda Turan öncelikli olmak üzere bu altı oyuncuyu satın!
Peki kim bu oyuncular? İşte Bartomeu'nun bir an önce satılması talimatını verdiği o isimler:
Arda Turan, Aleix Vidal (İspanya'dan teklifler var), Andre Gomes (İtalya'dan taklif var), Denis Suarez (Napoli ilgileniyor), Gerard Deulofeu (İtalya'dan ilgilenen takımlar var) ve Paco Alcacer (henüz teklif almadı).
Barcelona, 2015'te 41 milyon euro harcadığı (31 milyon euro + 7 milyon euro bonuslar) Arda Turan'ı gönderirken zarara gireceğini biliyor.
Yine de, Katalan ekibinin önceliği maaş konusunda rahatlamak ki haftalık yaklaşık 100 bin euro alan Arda Turan bu konuda gönderilecekler listesinde ilk sıraya yerleşmiş durumda.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
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F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Toplam 3
Yorum
AKİF GÜN AFİYET OLSUN.ŞİMDİ VARDARIN GRUPLARDA TEK PUAN ALAMAYAN VARDARA ELENDİKLERİNİ SÖYLEMEYEYİM SERPMEYE YAZIK OLUR
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Yapma bunu Konya
Toplam 7
Yorum
SenoL34 1-0 dan sonra 2-3 olabilirdi ancak topçuların laubali ve beceriksiz davranışları 90 3 de ders niteliğinde geri tepti.
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Messi, City’ye
Toplam 4
Yorum
meto67 giderse biter
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