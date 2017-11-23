Mesut Özil, Barcelona'da!

Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile bir görüşme yaptıklarını ve yıldız ismin devre arasında 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın yolunu tutacağını öğrendiklerini duyurdu.

İngiliz basını da Barcelona'nın Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödemeyi kabul ettiğini ve devre arasında imzaların atılacağını yazdı.







Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.