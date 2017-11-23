 Mesut Özil, Barcelona'da! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mesut Özil, Barcelona'da!

    Mesut Özil, Barcelona'da!

    Sezon sonu İngiliz devi Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in Barcelona'yla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

    Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile bir görüşme yaptıklarını ve yıldız ismin devre arasında 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın yolunu tutacağını öğrendiklerini duyurdu.

    İngiliz basını da Barcelona'nın Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödemeyi kabul ettiğini ve devre arasında imzaların atılacağını yazdı.



    Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Özil, Barcelona'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.