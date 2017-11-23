Mesut Özil, Barcelona'da!
Sezon sonu İngiliz devi Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in Barcelona'yla anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile bir görüşme yaptıklarını ve yıldız ismin devre arasında 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın yolunu tutacağını öğrendiklerini duyurdu.
İngiliz basını da Barcelona'nın Mesut Özil'in talep ettiği haftalık 370 bin €'luk ücreti ödemeyi kabul ettiğini ve devre arasında imzaların atılacağını yazdı.
Barcelona, yaz aylarında Liverpool'dan Coutinho'yu transfer etmek istemiş, fakat bu transfer gerçekleşmeyince B Planı olarak Mesut Özil'i gündemine almıştı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:33
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Mesut Özil, Barcelona'da!
Toplam 2
Yorum
kartal haftalık350000 euro vay anam vay.aylık 1,4 milyon ,8 aylık sezonda olsaa yaklaşık 12 milyon euro.yıllık olsa boşver yazmıyayım.Helal olsun.
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13. hafta hakemleri açıklandı
Toplam 7
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Malatya-BJK Bülent Yıldırım GS- Alanya Hüseyin Göçek Antalya - FB Mete Kalkavan Sivas Trabzon Palabıyık Q7nın alkışını görmemek için sırtın
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Mesut Özil, Barcelona'da!
Toplam 2
Yorum
Mesut Bence M. United gidecek.
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